GDF anuncia construção de escolas, UBS e outras obras na capital federal

Catarina Lima e Willian Matos

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou nesta terça-feira (28) o Pacote de Obras, programa que engloba diversas construções e reformas na capital federal. Dentre as ações, estão previstas unidades básicas de saúde, escolas e revitalizações de vias.

As ações anunciadas nesta terça-feira (28) foram:

Manutenção de elevadores e escadas rolantes da Rodoviária do Plano Piloto (já iniciada);

Unidades básicas de saúde nas regiões Paranoá Parque, Jardins Mangueiral, Ceilandia, Vale do Amanhecer e Buritizinho;

Reforma da ala Queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran);

Construção de escola no Condomínio Porto Rico, em Santa Maria;

Construção de escolas classe no Itapoã e no Recanto das Emas;

Centros de Primeira Infância em Planaltina, Gama, Vila Telebrasília, Ceilândia e Recanto das Emas;

Construção de hospital no Centro-Sul;

Construção do Hospital Oncológico;

Construção de pontos de encontro comunitários (PECs), parquinhos e academias;

Praças no setor de indústrias da Ceilândia;

Construção de quadras poliesportivas no Cruzeiro e em Santa Maria;

Complementação do sistema viário da via que liga o Setor Policial ao Terminal da Asa Sul;

Viaduto que liga a EPIA ao Parque da Cidade;

Supervisão da obra do túnel de Taguatinga;

Revitalização do trecho 3 da Avenida Hélio Prates;

Manutenção de vias do DF (tapa-buraco);

Complementação de asfalto na ADE do Gama;

Revitalização da Praça do Povo, no Setor Comercial Sul;

Pavimentação asfáltica no km 04 da DF-290 (Santa Maria);

Estudo de impacto de vizinhança no túnel de Taguatinga;

Recuperação de calçadas entre a Rodoviária do Plano Piloto e a Torre de TV;

Construção de calçadas em Águas Claras

Revitalização e urbanização do SOF Sul;

Revitalização da Fonte do Buriti;

Construção e revitalização de calçadas de acessibilidade do DF;

Revitalização das quadras 509/510 e 513/514 sul;

Recapeamento de tesourinhas;

Reforma da Ponte Honestino Guimarães;

Construção Procuradoria-Geral do Distrito Federal;

Plantio de 50 mil árvores e poda de árvores em todo o DF;

Construção de via de ligação entre o fórum do Itapoã e a DF-440;

Pavimentação de vicinais;

Reforma do forro lateral da Feira Modelo, em Sobradinho.

Ao final da entrevista, o governador Ibaneis Rocha falou sobre algumas das obras anunciadas. A começar, Ibaneis menciona as obras de recapeamento e as ações voltadas à saúde. “Queremos partir esse ano para um trabalho não só de tapa de buraco, mas de recapeamento”, explica. “Temos as UBS em locais como Itapoã e Paranoá Parque, onde não existia qualquer tipo de atendimento de saúde”, completou.

Depois, o governador fala sobre as escolas e creches do DF. “Agora estamos partindo para o segundo pacote, que é na área de educação, que deve ser lançado semana que vem juntamente com outras obras, recuperando essas escolas que estão em situação ruim”, revela. “Queremos lançar ainda mais cinco creches neste ano”, projeta Ibaneis.