GDF anistia multas aplicadas na EPTG após fim de faixa invertida

PUBLICIDADE 

O Governo do Distrito Federal decidiu anistiar as multas aplicadas na segunda-feira (13) para quem trafegou nas faixas exclusivas para ônibus da Estrada Parque Taguatinga (EPTG). As infrações foram convertidas em advertências.

Muitas das infrações foram cometidas por conta de uma mudança. Há pouco menos de um ano, os motoristas de veículos de passeio estavam permitidos para trafegar nas faixas exclusivas em horário de pico. Isso porque os ônibus, neste horário, utilizavam a faixa invertida. A medida dava certo desafogo ao trânsito da via, que é uma das mais movimentadas do DF.

No entanto, o esquema de faixa invertida chegou ao fim na segunda (13). As empresas Urbi, São José e Marechal, que circulam na via, adquiriram ônibus com portas dos dois lados, evitando que os passageiros desçam em meio a rua. Desta forma, não é mais necessário que os coletivos trafeguem na faixa exclusiva.

A mudança pegou muita gente de surpresa. Foi possível ver muitos carros passando pelas faixas exclusivas.

Mudanças

O trânsito do Distrito Federal amanheceu agitado nesta segunda-feira (13). Além da mudança na EPTG, o aumento das passagens de ônibus e metrô começou a valer nesta segunda (13). Muitos passageiros pegaram os coletivos sem saber do reajuste, uma vez que o GDF anunciou o aumento na última sexta (10), dando apenas 72 horas para adequação.