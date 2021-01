GDF afirma estar pronto para iniciar a vacinação

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde reforçou a estrutura já disponível para receber e transportar as vacinas autorizadas para o uso emergencial neste domingo (17).

“O Distrito Federal estará pronto para receber as vacinas. Todo o transporte e armazenamento será acompanhado pela Secretaria de Segurança Pública, e a partir de quarta-feira [20], às 10h estaremos iniciando a vacinação, juntamente com todos os municípios do país”, garantiu o secretário de Saúde, Osnei Okumoto.

Assim que recebidas pelo Governo do Distrito Federal, as doses serão direcionadas para a central da Rede de Frio, que será responsável por operacionalizar toda a logística de distribuição para as regiões e respectivas unidades de saúde. O local possui 95m³ de capacidade de armazenamento, sendo que 14m³ serão exclusivos para condicionar e aclimatar as vacinas contra a Covid-19.

O secretário também lembrouque é preciso ter tranquilidade neste momento em que chegando ao tão esperado período de vacinação, sem esquecer de seguir as recomendações de higiene e distanciamento social para que seja contínuo o combate à propagação do novo coronavírus. “Solicito à população que tenha paciência e muita tranquilidade durante esse período. Tudo estará dando certo, tudo será perfeito neste caminhar”, ressaltou Okumoto.