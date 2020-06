GDF adquire mais 85 mil cestas verdes da agricultura familiar

PUBLICIDADE

Nessa terça-feira (16) a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal começou a comprar as cestas verdes produzidas por agricultores familiares do Distrito Federal e Entorno. Estas cestas serão doadas para a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e para o Banco de Alimentos das Central de Abastecimento (Ceasa). A iniciativa busca contribuir para a segurança alimentar e nutricional de mais de 34 mil famílias no Distrito Federal (DF).

Serão adquiridas 85 mil cestas verdes produzidas por set organizações rurais da agricultura familiar. 256 agricultores familiares vão produzir estas cestas verdes até o fim de novembro de 2020.

O secretário executivo de Agricultura, Luciano Mendes, ressaltou que o governador, Ibaneis Rocha, acenou com recurso inicial de R$ 2 milhões para a compra dos produtos da agricultura familiar. “Esta é mais uma das ações do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria da Agricultura, para minimizar os impactos causados pelo fechamento das feiras e alguns pontos de comercialização dos agricultores familiares”, ressaltou Mendes.

A Secretaria da Agricultura fez o processo da chamada pública, selecionou e cadastrou as entidades interessadas, além disso, ajudou a preparar todos os produtores para que eles pudessem entregar seus produtos já nesta terça-feira. “Essa é uma ação de fortalecimento do setor agrícola e parte integrante de um conjunto de outras ações, que visam garantir a renda dos produtores familiares e distribuir alimentos para as entidades socioassistenciais”, completou o secretário executivo de Agricultura, Luciano Mendes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As cestas verdes são compostas por 3 kg de batata doce; 1 kg de abóbora; 2,5 kg de beterraba; 1 kg de repolho; 2 kg de abóbora Itália; 1kg de cebola, 1 kg de tangerina e 1,5 kg de banana.

“Chegaremos a distribuir mil cestas verdes por dia. Esta iniciativo do GDF, além de contribuir para a alimentação da população em situação de vulnerabilidade, ainda promove o desenvolvimento econômico de agricultores familiares que precisam do apoio institucional para garantir emprego e renda no meio rural”, explicou o diretor de Compras Institucionais da Seagri, Lúcio Flávio.

Outros programas

Já foram entregues ao Banco de Alimentos de Brasília, no ano de 2020, através de outros programas de compras institucionais, cerca de 5598 cestas, um volume de 73.3 toneladas de produtos adquiridos dos produtores familiares, ajudando a manter a renda e o emprego no campo em tempos de pandemia causada pelo Coronavírus.