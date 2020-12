GDF abre novos leitos para covid-19 na rede pública de saúde

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Diário Oficial do DF (DODF), confirmou, na manhã desta segunda-feira (28), a abertura de 12 leitos para covid-19 no Hospital Regional do Gama (HRG) e 11 no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

Em novembro deste ano, durante reunião entre o Ministério da Saúde e a diretoria do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), foi fechado acordo de abertura de 5 mil novos leitos de UTI, pelo próximo ano, conforme a rede pública de saúde constate necessidade.

