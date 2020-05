GDF abre novo chamamento público para hotéis acolherem pessoas idosas

PUBLICIDADE 

O Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publicou nesta terça-feira (5) o Edital de Chamamento Público nº 3/2020, destinado a nova pesquisa pública de preços para a prestação de serviços de hospedagem às pessoas com mais de 60 anos do DF, durante a pandemia da Covid-19, e que residem em moradias inadequadas. A ação faz parte do Programa Sua Vida Vale Muito – Ação Hotelaria Solidária, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus)

Esse segundo chamamento para o mesmo propósito fez-se necessário porque os hotéis cadastrados no chamamento anterior não estavam aptos a participar da ação, uma vez que não cumpriram os protocolos exigidos para garantir a proteção dessas pessoas. Já são cerca de 1.200 idosos inscritos e 300 estão hospedados no Brasília Palace Hotel.

A secretária da Sejus, Marcela Passamani, ressalta que é importante que os hotéis interessados em participar do programa se atentem às especificações técnicas do edital. “Diante da pandemia, precisamos cumprir vários protocolos para a preservação dos idosos. Eles se inscreveram no programa porque se encontram em vulnerabilidade social, sob risco de contaminação e vivem em moradias inadequadas para o isolamento necessário”, explicou.

Edital

O chamamento é destinado a nova pesquisa pública de preços, relativa à prestação de serviços de hospedagem em rede de hotelaria ou em hotel, pelo período de três meses, podendo ser prorrogado por igual período. Inclui fornecimento de refeição, em quartos preferencialmente duplos, com possibilidade de sistema de rodízio, para grupos de no mínimo 100 e de no máximo 300 pessoas, de ambos os sexos.

Os interessados deverão encaminhar a solicitação via e-mail: chamamento.hotel@sejus.df.gov.br. Em caso de eventual contratação, a possibilidade de iniciar a hospedagem se dará em até 72 horas, contados a partir da assinatura do contrato. As propostas poderão ser encaminhadas a partir desta terça-feira (5) até o próximo dia 10 de maio. A Sejus pretende conhecer a capacidade da rede em ofertar o referido serviço – ao menor custo possível e em tempo hábil – pelas empresas interessadas.

Especificações

O estabelecimento deve oferecer, obrigatoriamente, os seguintes serviços e instalações:

o hotel deve ser reservado exclusivamente a idosos;

disponibilização de portaria/recepção para atendimento e controle permanentes de entrada e de saída;

guarda de bagagens e objetos de uso pessoal dos hóspedes;

conservação, manutenção, arrumação e limpeza das áreas, instalações e equipamentos;

condições adequadas de higiene e de infraestrutura;

acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

serviço de governança;

serviço de segurança 24 horas por dia;

gerador de emergência de energia elétrica para manutenção de todos os serviços essenciais;

restaurante(s) integrado (s) ao complexo do hotel, vedada a prestação de serviços em locais diversos;

cozinha instalada;

serviço de camareira, com substituição de roupas de cama a cada troca de hóspedes, ou pelo menos a cada semana ou quando houver necessidade;

rigoroso controle de acesso aos apartamentos, visando à segurança dos hóspedes, dentre outras especificidades.

Com informações da Agência Brasília