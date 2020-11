GDF abre consulta sobre restaurantes comunitários

PUBLICIDADE

Os estudos para a concessão dos restaurantes comunitários (RCs) do Distrito Federal serão debatidos nesta terça-feira (17), durante audiência pública promovida pela Secretaria de Projetos Especiais (Sepe), com transmissão on-line pelo canal da pasta no YouTube, das 10h às 12h.

Quem quiser participar deve se inscrever no canal da Sepes do YouTube e enviar perguntas e sugestões durante a audiência. Também será possível se manifestar por meio do whatsapp (61) 99970-9137, disponível durante as duas horas do encontro.

Os questionamentos mais complexos, que demandarem maior tempo de resposta ou que não forem respondidos no momento da audiência, serão publicados no Relatório de Consulta e Audiência Pública, disponível na página da Sepes.

A consulta pública permanecerá aberta até 3 de dezembro. Quem não conseguir participar da audiência de terça-feira poderá enviar perguntas e sugestões por e-mail ou entregá-las pessoalmente.

“É muito importante a participação da população”, destaca o secretário de Projetos Especiais, Roberto Andrade. “Ao debater o projeto com a sociedade, vamos saber a opinião de quem usa os restaurantes e também de pessoas que os querem utilizar. Só assim conseguiremos apresentar um estudo completo.”

A concessão

O projeto de concessão dos restaurantes comunitários tem como objetivo investir na reforma e operação das 14 unidades existentes e na construção de seis novas. A empresa que ganhar a licitação de Parceria Público-Privada (PPP) vai administrar os RCs por 30 anos. O valor estimado do contrato é de R$ 192.575 milhões.

Responsável pelo gerenciamento dos restaurantes, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) finalizará o processo licitatório com a publicação do edital, escolha da melhor proposta e assinatura do contrato com o concessionário.

“Todas as unidades dos restaurantes comunitários oferecem refeições balanceadas, nutritivas e de qualidade, a preços mais acessíveis”, valoriza a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha. “Com essa expansão, vamos ter a oportunidade de ampliar os atendimentos, garantindo assim a segurança alimentar e nutricional da população, em especial das pessoas que vivem em vulnerabilidade social.”

Audiência pública on-line / PPP para restaurantes comunitários

Data: terça-feira (17), das 10h às 12h.

Inscrições pelo canal YouTube da Sepes.

Perguntas e sugestões durante a audiência: WhatsApp (61) 99970-9137, por texto ou áudio, ou nos comentários durante a transmissão ao vivo

Quem não conseguir enviar suas manifestações durante o evento pode utilizar o e-mail [email protected] .

. Perguntas também podem ser redigidas e entregues pessoalmente na Praça do Buriti, Zona Cívico-Administrativa, Palácio do Buriti, Sala P50, Gabinete da Secretaria de Estado de Projetos Especiais, CEP 70.075-900, Brasília/DF, mediante protocolo, em dias úteis de expediente no horário comercial. Serão consideradas válidas as contribuições por escrito que contiverem a identificação da pessoa física ou jurídica interessada, estiverem de acordo com o assunto da audiência e forem recebidas dentro do período estipulado.

Mais informações sobre a audiência estão disponíveis na página da Sepes.

