GDF abre 4 mil vagas de cursos de capacitações para jovens de baixa renda

O Diário Oficial do DF trouxe uma grande oportunidade para jovens de baixa renda com idade entre 15 a 29 anos. Saiu o edital de chamamento para processo seletivo de candidatos interessados em ingressar em até 13 tipos de cursos profissionalizantes.

São 4 mil vagas para capacitação em diversas modalidades, como artesanato e biojoias, assistente administrativo, maquiador, webdesigner, garçom e mecânico. As inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria do Trabalho até o dia 25 deste mês.

Além da definição da idade, são critérios para a seleção ter inscrição ativa do Cadastro Único e ser de família de baixa renda. As vagas estão distribuídas em quatro unidade, localizadas na Asa Sul (1.420).,Taguatinga (1.530), Gama (690) e Sobradinho (360).

Segundo o edital, os cursos ofertados terão no mínimo 200 horas/aulas e serão compostos pelos módulos básico e específico. No primeiro, o aluno terá 140 horas/aulas voltadas especificamente para a profissão para a qual se inscreveu. Já no módulo geral, o ensino será introdutório e nivelador, com as disciplinas Português, Matemática, Direito do trabalho e Educação ambiental, cada uma com 15 horas/aulas.

Já na inscrição, o aluno pode optar por duas opções de curso e turno, podendo ser contemplado em qualquer um dos dois cursos. Após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato receberá a mensagem de confirmação, juntamente com as informações sobre seleção e data dos resultados.

Cursos profissionalizantes

São 4 mil vagas para jovens de 15 a 29 anos. Fique ligado!

Critérios para seleção:

Ter de 15 a 29 anos;

Ter cadastro ativo do Cadastro Único;

Ser de família de baixa renda;

Preferencialmente, residir na Região Administrativa em que o curso será oferecido;

Como critério de desempate, será levada em consideração a ordem crescente de número de inscrição.

Cursos ofertados

Artesanato e biojoias

Assistente administrativo

Atendente de consultório

Auxiliar de contabilidade

Maquiagem

Montagem e manutenção de micro

Programador android

Redes e teleprocessamento

Robótica

Webdesigner

Garçom / Barman / Barista

Organizador de eventos

Mecânica de automóveis

Com informações da Agência Brasília