Gato fica preso em pote de milkshake e é resgatado por bombeiros em Águas Lindas

Um gato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, nesta quinta-feira (3), após ficar com a cabeça presa em um pote de milkshake. A moradora de Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal, Nistéia Alves Ribeiro, de 38 anos, acionou a corporação para salvar o gatinho, conhecido como Mingau.

Nistéia relata que o animal começou a fazer muito barulho no período da noite. De início, a tutora do gatinho achou que ele estaria atrás de algum rato, mas, quando foi até Mingau, ela se deparou com o bichinho agonizando com a cabeça dentro do pote de plástico.

No mesmo instante, ela tentou tirar o pote da cabeça do gatinho, mas não conseguiu. Com isso, ela optou por acionar o Corpo de Bombeiros. Com a chegada da equipe, foi preciso cortar o plástico para salvar Mingau.

Nistéia explica que não tentou cortar o objeto por medo de machucar o animal. Mingau foi resgatado sem ferimentos.