Garotinha recebe surpresa de Natal da PMDF

PUBLICIDADE

PMDF é muito mais que segurança quando, em diversos momentos, vai além de sua missão de promover a segurança e o bem-estar social por meio da prevenção e repressão imediata da criminalidade e da violência. Mostra-se diferenciada, em ações diárias, tamanho senso de empatia e amor ao próximo, quando por exemplo, arrecada doações para alcançar pessoas que necessitam de ajuda. Ou mesmo quando realiza sonhos de crianças e jovens que desejam conhecer um pouco do trabalho policial. O que recebem de volta? Um sorriso de uma criança, a valorização do seu trabalho em meio à sociedade e a certeza de fazer sua parte no contexto social.

É o caso da história da menina Alejandra Emanuelly, que com apenas cinco aninhos já sabe o que quer ser quando crescer, policial militar. A avô, dona Alaene (50), conta que toda vez que Alejandra percebe a presença de policiais militares, ela tem vontade de tirar fotos e pedir uma farda. Para isso, a garotinha resolveu escrever uma carta e entregou para os policiais militares.

Na manhã desta quinta-feira (24), véspera de Natal, os policiais militares do Regimento de Polícia Montada surgiram a cavalos e fizeram uma bela e inesquecível surpresa para a menininha. Com eles, uma linda farda bordada com o nome dela e dois bonecos da PMDF foram dados de presente para Alejandra que retribuiu com um largo sorriso de esperança e felicidade.

Os policiais fizeram ainda uma vaquinha e doaram uma quantia em dinheiro para avó da menina. O Subtenente Leônidas ressalta a importância de se fazer um trabalho preventivo, incentivando desde a infância os sonhos das crianças. A menina, com pura alegria, agradeceu e disse que sabia como fazer para alcançar o tão desejado sonho, “vou estudar muito”.