Gari lamenta sujeira na rua do Novo Gama mesmo durante período de isolamento

Rayssa Loreen e Gabriela Bernardes

Jornal de Brasília/Agência UniCEUB

Funcionário da prefeitura do Novo Gama (GO), o gari Samuel Ferreira testemunha que, mesmo no período de quarentena, as ruas da cidade continuam sujas. “Essa é a situação do nosso Pedregal (bairro do município). Todo santo dia é a mesma coisa”

Desde que foi decretada a quarentena, os garis, profissionais indispensáveis para a manutenção da cidade, viram a necessidade de aumentar os cuidados. Ele utiliza, sem parar, uma máscara cedida pela prefeitura, luvas e também álcool em gel por causa do contato permanente com instalações públicas.

Morador do bairro do Lago Azul, no Novo Gama, Samuel Ferreira Lima, de 58 anos, trabalha há 1 ano e 4 meses nas ruas e diz que o que mais o anima no seu momento de trabalho é o ar fresco da manhã. No período da pandemia, tem buscado passar mais tempo com a esposa e os filhos, mesmo seguindo a mesma rotina de trabalho. “Na área que a gente mexe, a gente não pode parar de trabalhar. Se pararmos, a coisa fica feia”, desabafa Samuel.