Gama: regularização de equipamentos públicos é tema de audiência

A população do Gama está sendo convocada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) para uma audiência pública on-line que pretende discutir a regularização, ampliação e criação dos lotes de cinco equipamentos públicos no Gama.

A audiência pública está marcada para o dia 10 de setembro, às 19h. Os interessados podem acessar mais informações no site da Seduh.

De acordo com a convocação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (12), os assuntos do debate são os seguintes:

I – Ampliação do lote do Fórum do Gama, do Corpo de Bombeiros e da Caesb na Entrequadra 1/2, Área Especial, Setor Norte;

II – Ampliação do lote do Centro Educacional nº 7, localizado na Praça 1, Lote 3, Setor Central do Gama;

III – Ampliação do lote da Unidade Básica de Saúde (UBS) 4, localizada na Praça 3, AE 2, Setor Leste do Gama;

IV – Ampliação dos lotes da Escola Classe nº 2, localizada na EQ 2/4, Área Especial, e do Centro de Ensino Fundamental 5, localizado na EQ 26/29, Área Especial, ambos no Setor Oeste;

V – Criação de lote para Feira do Galpão do Setor Central, em cumprimento ao artigo 3º do Plano Diretor Local do Gama.

Serviço

Data de realização: 10 de setembro (quinta-feira) de 2020

Início: 19h

Local: (via videoconferência)

Link de acesso: https://gdf-virtual.webex.com/ meet/ASCOL_SEDUH

Com informações da Agência Brasília