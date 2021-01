G7 apresenta a peça infantil “Cidade Avião”

PUBLICIDADE

O espetáculo infantil “Cidade Avião” estreou com grande sucesso. As férias este ano serão mais divertidas porque a Cia. de Comédia G7 preparou uma programação teatral infantil muito especial. Vale a pena assistir este lindo e emocionante espetáculo onde pais e filhos voltam a ser crianças juntos. O espetáculo estará em cartaz em curta temporada no Teatro La Salle – 906 Sul apenas nos dias 30/01 e 06/02, sessões aos sábados às 16h. Adquira seu ingresso antecipado no site do G7 e garanta já o seu lugar nessa viagem emocionante.

CIDADE AVIÃO

Com 19 anos de experiência em teatro adulto, a G7 Produções Artísticas finalmente realiza o sonho de criar um espetáculo para crianças. Uma oportunidade única para mamães e papais impactarem positivamente a vida de seus amados para sempre.

A peça é uma comédia educativa, que brinca, diverte e aborda temas relativos à boa convivência, respeito ao próximo e ao meio ambiente, amizade mas que principalmente ilustra a história e as peculiaridades de Brasília. Um espetáculo que mostra de forma lúdica a fauna e flora do cerrado, bem como noções básicas de civilidade que fazem nossa cidade ser tão especial.

Os atores do G7 não atuam neste espetáculo, foram contratados atores especializados em teatro infantil com participações em diversas peças e companhias da cidade, como por exemplo Félix Saab e Kelly Costty que pertencem à renomada e premiada Cia. de Teatro Celeiro das Antas.

A infância é a época em que se formam as bases da nossa criatividade, e nada melhor do que o teatro para estimular de maneira leve e profunda este momento tão incrível de nosso desenvolvimento humano.

“Cidade Avião” é um lindo e verdadeiro tributo de amor a esta cidade que voa na nossa imaginação, um programa que promete inovar e se tornar obrigatório para todas as novas gerações. Oportunidade única de unir informação, diversão, música, mensagens educacionais cativantes, e ainda por cima aprender sobre Brasília.

Sinopse

A peça conta a história de Nina, uma menina recém-chegada à capital que busca entender os mistérios e encantos da chamada “Cidade Avião”. Em sua jornada, a plateia se diverte, canta, brinca e ainda fica sabendo tudo sobre o nosso querido “quadradinho”.

Um dia, a caminho da escola, Nina avista uma linda borboleta e se perde na cidade. Assim começa sua jornada de volta para casa. Com ajuda do Sapo-cururu, Nina conhece a história do Lago Paranoá. A onça-pintada alerta para os perigos do trânsito. O lobo-guará explica que somos todos iguais, mesmo vindo de lugares diferentes, e ao final, o Gavião-real leva Nina em um voo inesquecível em que ela finalmente descobre o porquê de Brasília se chamar “Cidade Avião”.

Uma experiência de teatro infantil inspirada nos princípios da educação positiva. Uma jornada inesquecível de autodescoberta, mas também de descoberta da nossa amada capital: Brasília.

SERVIÇO:

Espetáculo infantil “Cidade Avião“ – Últimas Semanas.

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

30/01 – Sábado – 16h

06/02 – Sábado – 16h

Ingressos a partir de R$ 35,00 (meia-entrada).

Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei.

Ingresso Social: para doadores de 1kg de alimento ou 1 livro.

Informações: (61) 99351-1369 (com whatsapp)

Classificação indicativa: Livre Duração: 70 minutos.

Ingressos à venda:

Site: g7comedia.com

UP GRADE – 415 Sul (Sem Taxas)

Bilheteria do Teatro – nos dias de espetáculo a partir das 16h.