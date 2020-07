Futebol feminino: Minas Brasília volta a treinar após liberação do GDF e da CBF

PUBLICIDADE

Vitoria Von Bentzeen

Jornal de Brasília/Agência UniCeub

Com autorização do Governo do Distrito Federal, e definição do novo calendário da CBF, o elenco do Minas Brasília voltou às atividades presenciais. O Minas é o representante do DF na elite do futebol feminino brasileiro. A CBF anunciou a volta do Campeonato Brasileiro Feminino A1 para o dia 26 de agosto, com isso as Minas vão voltar a treinar presencialmente. As atividades começaram com a testagem das atletas e membros da comissão técnica, todos os testes deram negativo.

“Estar no campo nos faz bem” disse o técnico do time, Rodrigo Campos. “Estávamos muito ansiosos para que esse momento chegasse” explicou o técnico sobre a volta aos treinos, o time suspendeu as atividades no dia 19 de março, devido ao covid-19. “O mais importante é que a presidência e a diretoria do clube nos deram todo o suporte e segurança necessária para retornamos neste momento, o que é fundamental”. Todas as atletas e membros da comissão técnica fizeram o exame do COVID-19 e todos deram negativo, dessa forma os treinos voltaram a acontecer neste sábado (18).

O clube também ressaltou que vai continuar aplicando as medidas de segurança e prevenção, como higienização das mãos, uso de máscaras, etiqueta respiratória, e evitar aglomerações, para proteger os funcionários do clube bem como suas famílias.

A CBF definiu a data para o retorno do Campeonato Brasileiro A1 para o dia 26 de agosto. Nesse dia os clubes irão finalizar a quinta rodada, que ficou em aberto devido a pausa do campeonato por causa da pandemia. Ainda faltam 16 rodadas para o fim do campeonato, que a CBF prevê que deve acontecer no dia 6 de dezembro. “Durante os quatro meses de isolamento continuamos trabalhando, mesmo que de forma virtual, com muito empenho e profissionalismo, e teremos cinco semanas de treinamento no campo, antes do nosso próximo jogo. Com isso, a expectativa é de que estaremos preparados para enfrentar os nossos adversários em excelente condição física, técnica e psicológica” disse o técnico Rodrigo Campos sobre a volta do campeonato.

