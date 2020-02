Futebol entre amigos vira ação social em Brasília

PUBLICIDADE 

Jogo de futebol entre amigos se torna ação solidária na Associação dos Servidores do Banco Central (Asbac). Um grupo de amigos se reúne, todas as terças e quintas-feiras, há cerca de 40 anos, para jogar uma pelada de futebol na Asbac e, em fevereiro de 2019, a ideia da ação social veio à tona.

Um dos idealizadores, Carlos José Souto, 59 anos, conta ele e um amigo resolveram realizar um amistoso entre eles. Juntaram, então, amigos que jogam na Asbac e no Minas Brasília Tênis Clube para fazer uma confraternização, que gerou a ação social.

“Decidimos naquele momento que seria um jogo amistoso, cada atleta participante contribuiria com uma cesta básica, que seria doada para a Creche São José Operário, localizada na Estrutural, e após a pelada, faríamos um churrasco de confraternização”, explicou. Segundo ele, o primeiro evento foi um sucesso e foram arrecadadas 30 cestas básicas.

Por essa razão, decidiram ampliar o evento para 2020. A segunda edição do “Esporte Solidário Asbac” será neste sábado (8). “O evento contará com dois jogos amistosos e, da mesma forma, cada atleta participante doará uma cesta básica, que será doada para a Creche São José Operário e para o CREVIN – Lar para idosos, localizado em Planaltina”, conta.

“Além disso, contaremos com novos parceiros, como a Academia Athlétique, a Escola de Natação AQUANAII, e a Deep Water Running, localizados na Asbac, que realizarão atividades esportivas simultaneamente aos jogos amistosos”, explica Carlos.

Segundo ele, a ideia de realizar uma segunda edição é para “contribuir com o bem-estar do próximo”, doando cestas básicas para duas instituições de caridade, “uma que cuida de crianças e outra de idosos, e também ampliar e fortalecer nossos laços de amizade com a prática esportiva”.