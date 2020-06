Futebol candango vai ganhar programa de patrocínio do BRB

PUBLICIDADE

Boa notícia para o futebol da capital. Nesta quinta-feira (25), uma reunião com representantes do futebol candango e do Banco de Brasília (BRB) definiu um plano de patrocínio para a modalidade que dever ser divulgado em detalhes nos próximos dias. O objetivo é valorizar a prática esportiva mais popular do país no Distrito Federal.

“Há uma preocupação grande da nossa parte com o esporte em geral. E a gente tinha um sentimento que vocês (do futebol) gostariam de estar mais próximos e a gente entendeu isso rapidamente. Nossa reunião foi muito produtiva, onde conseguimos sair com acordos e ajustes”, ressaltou a secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão.

“A gente construiu uma coisa bem diferente hoje. Talvez, pela primeira vez na história, a gente esteja falando da elaboração de um plano para elevar o futebol de Brasília a outro patamar”, completou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Na ocasião, estiveram presentes os presidentes dos clubes Brasiliense e Gama, respectivamente, Luiza Estevão e Weber Magalhães, além de representantes do futebol amador, de torcidas e profissionais do futebol.