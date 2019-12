Fundo: futuro do Iprev em jogo

PUBLICIDADE 

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, já recebeu do Instituto de Previdência dos

Servidores do Distrito Federal (Iprev) estudo sobre os impactos que a reforma da Previdência

trará para os servidores públicos do DF. Dez estados – AC; AL; AM; CE; ES; MA; MS; PE; PI e

RS – já aprovaram mudanças em seus sistemas previdenciários para se adequar a reforma

aprovada pelo governo federal.

Segundo a assessoria do GDF, o governador só decidirá o que fazer após a conclusão da

votação da PEC 133, conhecida como PEC paralela, que permitirá a estados e municípios

adotarem em seus regimes próprios as mesmas regras definidas pela União para a

aposentadoria dos servidores federais. A assessoria informou, ainda, que de acordo com o

estudo produzido pelo Iprev e com as novas regras, o governador decidirá se vai enviar à

Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) projeto de lei complementar para ajustar o

sistema de previdência dos servidores da capital ao que foi aprovado para a União.

Estados, Distrito Federal e municípios podem adotar em seus regimes próprios de previdência

as mesmas regras definidas para os servidores federais. Mas isso depende da aprovação de

uma lei ordinária proposta pelo chefe do poder executivo local (governadores ou prefeitos).

Entre os critérios que podem ser replicados estão a idade mínima e o tempo de contribuição.

Se um estado abraçar a legislação federal, a mesma regra será estendida a aos respectivos

municípios.

De acordo com o Iprev, o Distrito Federal tem hoje 87.364 servidores em atividade e 50.503

aposentados. Os gastos mensais com os dois grupos são R$ 669,2 milhões e R$ 451,3

milhões, respectivamente. A previsão é que com a reforma a contribuição dos servidores passe

de 11% da remuneração para 14%, ou até mais. Unidades da federação devem aderir

obrigatoriamente ao reajuste dos percentuais, caso haja desequilíbrio nas contas

previdenciárias. Entes nessa situação e que rejeitem a revisão estarão sujeitos a não mais

receber repasses voluntários do governo federal.

Atualmente, no DF, a alíquota é de 11% sobre o pagamento dos servidores da ativa. Também

são cobrados 11% sobre a remuneração do excedente do teto do Regime Geral de Previdência

Social (RGPS), de responsabilidade dos aposentados e pensionistas. A participação do GDF é

de 22%.

De acordo com levantamento atuarial do Iprev, a previsão para o futuro mais distante é que

haverá um rombo de R$ 119 bilhões nos recursos destinados à aposentadoria. No futuro

próximo a situação está sob controle. Este ano o déficit foi de R$ 900 milhões. Para 2020 a

previsão é de um superávit de R$ 600 milhões.