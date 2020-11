Funcionários são feitos reféns durante assalto a loja em Taguatinga

PUBLICIDADE

Doze funcionários de uma loja de eletrodomésticos localizada no centro de Taguatinga foram feitos reféns na manhã desta quarta-feira (18). A Polícia Militar (PMDF) fez o cerco no estabelecimento, libertou os trabalhadores e prendeu um homem de 26 anos suspeito pelo crime. Também foi apreendido um adolescente de 16 anos. Eles estavam armados com um revólver calibre 38.

O estabelecimento estava fechado no momento do crime. O homem e o menor adentraram pelos fundos, renderam os funcionários e os trancaram em uma espécie de porão. A dupla tomou os celulares das vítimas e, em seguida, recolheu cerca de 60 aparelhos novos que estavam na loja.

A PMDF foi acionada e conseguiu deter os indivíduos ainda dentro da loja, como explica o subtenente Marcelo Queiroz. “Eles correram para os fundos da loja esbarrando nos móveis, mas foram alcançados por nós”, relata.

Ao deter os envolvidos, os militares recuperaram os celulares:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não houve feridos na ocorrência. O homem suspeito e o adolescente foram levados para a Delegacia da Criança do Adolescente (DCA II), em Taguatinga. Ambos possuem antecedentes criminais.