Funcionários dos restaurantes comunitários passam por curso de capacitação

A partir desta segunda-feira (16), os servidores da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) passam por uma capacitação para qualificar o atendimento oferecido à população vulnerável do Distrito Federal. O curso on-line “Gestão de fiscalização de contratos no âmbito dos restaurantes comunitários” é voltado para os servidores que atuam na gestão da política e na ponta, diretamente no atendimento à população nos 14 restaurantes comunitários da cidade.

A ideia é padronizar os procedimentos adotados na Sedes na área de segurança alimentar e nutricional para aperfeiçoar os processos internos da secretaria. “Com isso, além de atualizar os servidores em relação às normas técnicas e legislação, vamos otimizar o trabalho na execução dos processos, garantir transparência, qualificando o atendimento ao público da ponta, com procedimentos já definidos, o que também agiliza o serviço”, destaca a subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Sedes, Karla Lisboa.

Técnica administrativa, a servidora Rayane Lorrane foi nomeada em maio e trabalha há seis meses na Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. Ela afirma que espera poder usar todo o conhecimento desse curso para facilitar o serviço no dia a dia. “Para nós, é importante ter um direcionamento. Eu estou gostando bastante das aulas, porque é sempre bom estar relembrando algumas coisas, reforçar os conhecimentos que eu já tenho e aprender mais. Com isso, posso melhorar meu trabalho na minha rotina e atender melhor o público”, conta.

Rayane trabalha na área administrativa do Programa Prato Cheio e na execução da parceria entre a Sedes e a Secretaria de Agricultura para a entrega das Cestas Verdes. Para ela, faltava, de fato, um curso personalizado para gestão de contratos. “Nós sempre fizemos muitos cursos na Escola de Governo do Distrito Federal voltado para a gestão de contratos, mas nunca muito específico para o nosso trabalho, que é gestão da segurança alimentar e nutricional”, relata.

Qualificação

O curso de capacitação é uma parceria da Sedes com a Secretaria de Economia e a Escola de Governo (Egov). “É a primeira capacitação da Sedes em cinco anos. O grande diferencial é essa abordagem com o uso da tecnologia e o impacto que isso tem na melhoria dos nossos processos internos”, ressaltou o subsecretário de Gestão da Informação, Formação, Parcerias e Redes, Rodrigo Freitas.

Para a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, a qualificação profissional era uma demanda antiga dos próprios servidores. “Nós montamos esses cursos específicos para as necessidades dos nossos servidores como forma de qualificar o atendimento na ponta e, assim, otimizar o serviço prestado ao cidadão”, destacou.

A subsecretária Karla Lisboa explica que foi feita uma mobilização com os servidores para que todos participassem da capacitação. “Esse curso é importante tanto para os novos servidores, quanto para os servidores antigos que já conhecem bem os processos, mas sempre nos pedem uma atualização, um foco, alguma abordagem específica que falta e que pode ser percebida na execução na prática. O objetivo é dar agilidade nos processos, padronizar informações e melhorar nosso trabalho de rotina”, reiterou.

Foram cerca de 60 inscritos para o curso on-line da Subsan, que vai até esta quinta-feira (19). As aulas podem ser acessadas no endereço eletrônico: formacao.sedes.df.gov.br, com login e senha SEI.

As aulas estão sendo transmitidas ao vivo, ministradas pelos próprios servidores da Sedes. Ao final do curso, os alunos que comparecerem em, pelo menos, 80% das aulas vão receber certificado da Escola de Governo (EGOV).

Plataforma

Até o fim do ano, além do curso on-line voltado para servidores da Subsan, também estão previstas as capacitações: Introdução sobre convênios e Plataforma Mais Brasil, nos dias 23, 25 e 27 de novembro. Por meio dessa plataforma on-line, a Sedes também vai oferecer um curso de imersão para os 156 novos servidores que estão sendo nomeados para cargos de nível médio e superior.

Trata-se de um ambiente virtual de aprendizagem criado para promover cursos à distância personalizados para servidores Sedes. “É uma ferramenta de educação permanente. A ideia é construir trilhas personalizadas de conhecimento para a instituição de acordo com as demandas que os servidores da ponta trazem, melhorando o dia a dia deles e o do cidadão”, pontua o subsecretário Rodrigo Freitas.

As infomações são da Agência Brasília