Funcionários do Hospital da Criança são imunizados contra a Covid-19

Nesta quinta-feira (11), 84 funcionários do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação ocorreu no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). De acordo com o HCB, a diretoria de recursos humanos da unidade elaborou a lista com 588 nomes e CPFs seguindo a orientação da Secretaria de Saúde.

Esta é a segunda fase de vacinação para trabalhadores da unidade. A primeira ocorreu entre os dias 26 e 29 de janeiro no Hospital de Apoio de Brasília e contemplou os profissionais que atuam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), profissionais da coleta e processamento do teste de diagnóstico da doença, médicos pertencentes ao grupo de risco e expostos ao aerossol do Centro Cirúrgico. Na primeira fase foram vacinados 165 profissionais.

Áreas

Nesta segunda fase, serão vacinados todos os profissionais das áreas médica, de enfermagem e técnicos de enfermagem, independente da função exercida. A vacina é aplicada em dois horários: de 8h às 11h30 e de 14h às 16h30. Para auxiliar no deslocamento até o Hran, o Hospital da Criança disponibilizou dois veículos, que saem em intervalos de 20 minutos.

As informações são da Agência Brasília