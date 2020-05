Funcionários da UBS 1 do Gama recebem doação de duas mil máscaras

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (20), a Unidade Básica de Saúde 1 de Santa Maria recebeu a doação de 2 mil máscaras duplas.

A boa ação partiu do Instituto de Educação das Irmãs de Maria de Baneaux, grupo filantrópico religioso, localizado na mesma Região Administrativa. As máscaras foram produzidas pelas freiras da instituição, que também atende mais de 850 crianças e adolescentes carentes da comunidade.

“As irmãs fizeram esse gesto de solidariedade para contribuir com a segurança da população e dos funcionários da UBS. Também treinamos os profissionais em uma parceria com o Hospital Regional do Gama para reforçar os procedimentos de segurança”, informou Roseli Lopes, gerente da UBS 1.

Para ser eficiente como uma barreira física, a máscara caseira precisa seguir algumas especificações, que são simples. É preciso que a máscara tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja dupla face. E mais uma informação importante: ela é individual. Não pode ser dividida com ninguém. As máscaras caseiras podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos, desde que desenhadas e higienizadas corretamente. O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais.

Com informações da Agência Brasília

