Funcionamento de serviços públicos do DF vai ser alterado nos próximos dias

Devido o prolongamento do fim de semana na capital federal, entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2) muitos serviços públicos vão ter horário de funcionamento alterado. Pois o GDF passou o feriado do Dia do Servidor, 28 de outubro para o dia 30, emendando com a data nacional de Finados.

Quem for ficar na cidade, vai precisar se organizar de acordo com os novos horários de funcionamento dos serviços públicos. Confira no quadro abaixo o levantamento que a Agência Brasília preparou:

Segurança

Apenas a 17ª Delegacia de Polícia em Taguatinga Norte terá expediente das 9h às 19h. As demais funcionam 24 horas. A Delegacia Eletrônica e o telefone 197 ficarão disponíveis.

Na Polícia Militar, o policiamento estará na ativa 24 horas em todo DF, sem alterações. Assim como o Corpo de Bombeiros, em regime de escalas de 24 horas, sem interrupção.

A Defesa Civil trabalha em esquema de plantão, com equipes de campo e pelo telefone 199, em casos de emergências.

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os ambulatórios dos hospitais estarão fechados na sexta-feira (30) e segunda (2), voltando a funcionar normalmente na terça-feira, 3. O mesmo ocorre nas Farmácias de Alto Custo.

As emergências dos hospitais regionais e as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também funciona de forma ininterrupta, podendo ser acionado pelo telefone 192.

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo I, II e AD estarão fechados na segunda-feira (2). As exceções são os Caps do tipo III, voltados ao atendimento de retaguarda e articulação em rede, que estarão com atendimento 24 horas.

Durante o feriado prolongado, a Fundação Hemocentro de Brasília terá horários diferenciados. Na sexta-feira (30) será das 7h às 12h e das 14h às 18h. No sábado (31), das 7h às 18h e na segunda-feira (2) não haverá atendimento.

Caesb

A companhia terá funcionamento normal na sexta-feira (30). Já no feriado de Finados (2) não haverá expediente, com equipes de manutenção trabalhando em regime de plantão.

O atendimento remoto, Whatsapp, Agência Virtual, App, site e telefone 115 funcionam normalmente.

Transporte Público

Os ônibus vão circular normalmente na sexta-feira (30). Na segunda-feira (2), feriado de Finados, seguem a tabela de horário dos domingos.

Metrô

O metrô na sexta-feira (30) opera em horário normal, das 5h30 às 23h30, e na segunda-feira (2), será das 7h às 19h.

Detran-DF

Não haverá atendimento ao público a partir de sexta-feira (30) e só será retomado na terça-feira (3). Os serviços de fiscalização, educação e engenharia de trânsito funcionarão em escala especial.

DER-DF

Na sexta-feira (30) e na segunda-feira (2) não haverá atendimento presencial no setor de Multas e Penalidades na sede do órgão.

BRB

As agências bancárias terão funcionamento normal na sexta-feira (30) e não abrirão na segunda-feira (2).

Restaurante Comunitários

Os 14 restaurantes comunitários funcionam normalmente nos dias 30 e 31 de outubro, mas fecham no feriado do dia 2. As 21 unidades de acolhimento institucional, incluindo os alojamentos provisórios do Autódromo e de Ceilândia, funcionam normalmente.

As informações são da Agência Brasília