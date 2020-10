Fugitivo da Papuda é capturado após fazer mulher e seu neto de refém

PUBLICIDADE

Na noite dessa sexta-feira (16), a PMDF capturou mais um dos foragidos da Papuda na última quarta-feira (14). O detido se entregou às 19h04, na chácara 118 lote 28, Sol Nascente. Com a captura de Erison Vieira de Moraes, agora, são 12 de volta a cadeia.

As autoridades atenderam uma ocorrência onde um indivíduo aparentemente drogado pulou o muro de uma residência e com uma faca na mão, fez sua mãe e filho de cinco anos de reféns, passando com as vítimas em seu poder das 17h às 19h30, com ameaças de degolamento, informando que só se entregaria com a chegada da polícia.

A guarnição da RP 2649 SGT Marcondes deslocou ao endereço, chegando a visualizar o agressor com a faca no pescoço da vítima, entregando-se em seguida sem oferecer resistência.

As informações são da PMDF