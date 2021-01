Frota de ônibus será reforçada para o exame do Enem

PUBLICIDADE

Devido a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o transporte público coletivo do Distrito Federal vai ser realizado, neste domingo (17), com reforço de frota nas linhas que circulam nas proximidade dos 257 locais de prova. A circulação destes veículos começa duas horas antes da abertura dos portões e vai até 90 minutos antes do prazo final do exame.

A necessidade de ampliação do horário de funcionamento dos coletivos com o objetivo de atender à demanda dos alunos por deslocamento foi um entendimento alcançado entre Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) e operadores do transporte público do Distrito Federal. As operadoras irão reforçar a frota conforme a demanda.

Ficou determinado que a operação de reforço do transporte será no intervalo compreendido entre 9h30 e 12h, para que os candidatos cheguem em tempo hábil aos locais de prova, e a partir das 17h horas. Os testes têm início às 13h30, com horário de abertura e de fechamento dos portões às 11h30 e às 13h, respectivamente.

As informações são da Agência Brasília