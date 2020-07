Frequentadores de parques do DF ainda resistem ao uso de máscaras de proteção facial

PUBLICIDADE

Catarina Lima e Lucas Neiva

Mesmo com o número de casos diários de coronavírus sempre próximo dos dois mil ou superior a este quantitativo, boa parte dos brasilienses que frequentam os parques do Distrito Federal ainda resistem em usar máscaras de proteção facial. O DF Legal, responsável pelo cumprimento do Decreto que obriga o uso do utensílio, promete intensificar a fiscalização juntamente com a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Governo e Polícia Militar.

A Secretaria de Esportes não fará mais parte da força tarefa, uma vez que o projeto “Seja um Voluntário” encerrou-se no dia 17 de julho. A Secretaria de Saúde também informa que, até o momento, 86 pessoas foram multadas pelo não-uso da máscara de proteção em vias públicas no DF. As denúncias podem ser feitas por telefone, pelos números 162 opção 2 ou pelo número 160.

Algumas ações já foram realizadas pela força-tarefa para reforçar o uso das máscaras em parques. No Parque da Cidade Sarah Kubitschek, foram realizadas blitz de fiscalização de uso de máscaras nos últimos dias 17 e 18, com a distribuição de duas mil máscaras no local e a realização de 800 abordagens aos visitantes do parque.

Também no Parque da Cidade foi feita uma inspeção nos 16 estabelecimentos do local, dentre restaurantes, quiosques de massagens e lanchonetes para saber se estão atendendo as normas de funcionamento estabelecidas pelo Buriti.

Não houve autuação contra nenhum estabelecimento pois “todos estavam cumprindo as normas do decreto”, afirma a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Saúde, órgão responsável pela Vigilância.