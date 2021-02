Frederick Wassef é indiciado pela PCDF por injúria racial

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indiciou o advogado Frederick Wassef pelo crime de injúria racial contra uma funcionária de uma pizzaria localizada em um shopping no Lago Sul. Wassef é ex-advogado da família Bolsonaro.

O caso ocorreu em novembro do ano passado, e as investigações foram concluídas na última sexta-feira (5), após a vítima e três testemunhas serem ouvidas.

Relembre o caso

No dia 8 de novembro de 2020, Wassef foi a uma pizzaria no shopping Pier 21 e chamou de “macaca” uma funcionária, segundo as investigações. A vítima é Danielle da Cruz de Oliveira, 18 anos. A garçonete disse que, antes de deixar a pizzaria, Wassef a encontrou no caixa e começou a reclamar: “Essa pizza não ‘tá’ boa! Você comeu?”, disse. A funcionária respondeu que não; o advogado, então, disse: “Você é uma macaca! Você come o que te derem!”

A funcionária retrucou Wassef: “Você não é melhor do que ninguém, você é o único que reclamou da pizza”. O advogado finalizou: “De onde eu venho, serviçais não falam com o cliente”. Em seguida, pagou a conta e deixou o local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Notas e depoimentos

Danielle confirma à polícia que foi maltratada e chamada de “macaca” por Wassef. A funcionária disse ainda que o advogado vai à pizzaria com frequência e é conhecido “por se tratar de uma pessoa arrogante e que destrata os funcionários”, por vezes “utilizando palavras de baixo calão”.

Wassef ainda não prestou depoimento e alegou que não estava no DF quando foi intimado. A defesa do advogado emitiu nota à imprensa afirmando que o caso é uma espécie de “armação montada”. ” A funcionária não é negra e mentiu, afirmando que eu a chamei de negra e por isso não queria ser atendido por ela”, diz trecho do comunicado.