PUBLICIDADE 

Na noite desta segunda-feira (16), o secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, pediu exoneração do cargo. A Edição extra do Diário Oficial trouxe a exoneração à pedido do próprio ex-secretário.

Em meio a crise do coronavírus, assume Francisco Araújo Filho, diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica da Saúde (Iges-DF). O diretor acumulará as duas funções.

O governador Ibaneis Rocha, no entanto, garantiu que a saída de Osnei Okumoto é estratégica. O ex-secretário será nomeado assessor de gabinete do governador para ajudá-lo com decisões técnicas.