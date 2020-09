Forte acidente na BR 251 em carro com 6 pessoas; Quatro eram crianças

PUBLICIDADE

No início da noite do último sábado (26), um carro saiu da pista e capotou na BR 251, sentido Unaí / Brasília, próximo a ponte sobre o Rio São Bartolomeu, em São Sebastião.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu quando o carro foi fechado e a motorista, Deucilene da Conceição Araújo, de 29 anos, perdeu o controle do automóvel.

O veículo saiu da pista e capotou várias vezes, caindo em uma ribanceira de 25 metros. Dentro do carro, um Fiat Uno, estavam seis pessoas, dois adultos e quatro crianças.

Quando os bombeiros chegaram no local encontraram um cenário complicado. Por isso foi necessário chamar reforços. Ao todo foram necessários 24 bombeiros, quatro viat, mas precisou ser levada ao Hospital de Base pela aeronave já que apresentava escalpelamento e suspeita de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE).

O outro adulto, de Daniel Marques da Silva, 32 anos, estava estável e foi levado ao Hospital de Base com fortes dores nas costas.

As crianças, uma de 4 anos, uma de 5 anos, uma de 8 anos e uma de 10 anos também se machucaram.

As de 4 e 5 anos foram resgatada apenas com escoriações. Já a de 8 anos foi resgatada com suspeita de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) e escoriações pelo corpo.

A que mais se machucou foi a de 10 anos. Ela estava com suspeita de fratura em arcos costais, saturação baixa, suspeita de Traumatismo Raquimedular (TRM), abdômen rígido, contusão na face e dor na região occipital. Ao contrário das outras vítimas, ela foi levada ao Hospital Regional do Paranoá.

Um mulher de 35 anos se feriu ao presenciar o acidente e tentar ajudar no resgate das vítimas antes que os bombeiros chegassem. Ana Paula da Conceição caiu e sofreu uma contusão na cabeça. Ela foi levada ao Hospital de Base consciente