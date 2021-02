Fornecimento de energia será suspenso em seis regiões do DF, nesta terça-feira

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que, nesta terça-feira (09) equipes da empresa estarão realizando serviços em seis regiões do Distrito Federal, e que executarão trabalhos que visam melhorar a distribuição de energia nessas localidades. Capãozinho III, em Brazlândia, será a primeira a receber os trabalhos, a partir das 7h45.

Para isso, o fornecimento de energia será interrompido em alguns endereços, enquanto as equipes estiverem trabalhando. No Capãozinho, por exemplo, o desligamento irá até 13h, nas chácaras 10, 12 e 12/02, e das 13h às 17h30, nas chácaras 14, 14-A, 16, 16-A, 17, 18 e 18-B.

Em São Sebastião, poda de árvores e a troca de cruzetas (peça transversal localizada na extremidade do poste, usada para a distribuição de energia elétrica) deixará sem energia a rua do Caic, entre 8h e 13h, e a rua 18/20, das 13h às 17h30. Os dois endereços ficam na Agrovila I.

Manutenção preventiva

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma manutenção preventiva com poda de árvores deixará sem energia o Núcleo Rural Rajadinha, em Planaltina, de 8h40 às 16h, afetando as chácaras Xangrilá, Nossa União, São Jorge, Prosperidade, Raio de Sol, Paraíso, 1-A, 4, 6/7, 8, 9, 13, 23, 13, 14, 16, 17, 27, 29, 303, 304, 305, 306, 307, 311 a 318; e a Vila Rajadinha II, o Parque Sol Nascente e o Condomínio Jardim Oriente.

Em Samambaia, será feita extensão de rede aérea de alta tensão, a partir das 9h. Até as 15h, ficam sem energia as chácaras 2 Irmãos, 5 Irmãos, Ribeiro, Athena e Vovó Alice, no Núcleo Rural Tição. E até as 16h30, o desligamento afetará a QN 114, nos conjuntos 1 (lote 1), 2 (lote 1); a QR 114, nos conjuntos 1, 2 (lotes 1 a 8), 3, 4, 4-A (lote 1), 5 (lotes 10 a 12); e a QR 116, conjunto 1 (lotes 2 a 7).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estádio

O mesmo serviço será executado em Sobradinho, entre 8h40 e 16h30, deixando sem energia, durante este período, o Estádio de Sobradinho, e o Setor de Grandes Áreas Isoladas, lote 3.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, para melhorias na rede, o Guará ficará sem energia, entre 9h e 12h30, na QE 2, bloco F; QI 2, conjuntos B, D, P, R, S, T, U, V, W, X, Z e o Bloco A. e entre 14h e 17h, na QI 18, conjuntos B, D, K, R, U, V, W, X e Z; blocos A, S, P e T; Bloco A, lotes 4/10 e 22/28.

As informações são da Agência Brasília