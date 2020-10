Fornecimento de água vai ser interrompido no Paranoá nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou que fará interligações das redes de água na região administrativa do Paranoá, nesta quinta-feira (22). Para realizar o serviço, que beneficiará 46 mil pessoas, vai ser preciso interromper o fornecimento de água na cidade, entre 8h e 22h.

Com isso, toda a região do Paranoá, exceto o Paranoá Parque, vai ficar sem água. Isso inclui o Hospital da Região Leste (antigo Hospital do Paranoá), que já está preparado para manter o funcionamento mesmo com a interrupção do fornecimento.

O desligamento programado também afetará o Setor de Mansões do Lago Norte, MI 13.

As obras de setorização têm por objetivo reduzir perdas e melhorar a qualidade da água distribuída, com a substituição da tubulação de ferro por outra mais moderna, em polietileno (PEAD). Também serão criados distritos de medição e controle para facilitar a manutenção das redes e reduzir a pressão da água, evitando rompimentos e vazamentos.

A Caesb destaca que todo imóvel deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

