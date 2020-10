Fornecimento de água no Itapoã será suspenso nesta quarta-feira

PUBLICIDADE

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) dará continuidade, nesta quarta-feira (28), às obras de setorização no Itapoã, que beneficiarão pelo menos 68 mil pessoas. A atividade visa a redução de perdas e a melhora da qualidade da água distribuída, com a substituição da tubulação de ferro por outra mais moderna, em polietileno de alta intensidade (Pead).

Também serão criados distritos de medição e controle para facilitar a manutenção das redes e reduzir a pressão da água, evitando rompimentos e vazamentos.

Para executar os serviços, será necessário interromper o fornecimento de água, entre as 7h e as 23h50, em toda a região do Itapoã, incluindo Sobradinho dos Melos e os condomínios Entrelagos, La Font e Novo Horizonte.

De acordo com a Caesb, todo imóvel deve contar com reservatório de água com volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa. Dessa forma, os usuários são menos afetados com a interrupção do fornecimento de água.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Caesb pelo telefone 115.

As informações são da Agência Brasília