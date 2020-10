Força-tarefa prepara Lago Sul para a chegada das chuvas

PUBLICIDADE

Equipes do GDF Presente realizam mais de dez tipos de serviços diariamente no Lago Sul, para prevenir eventuais problemas com a chegada das chuvas.

A lista inclui poda alta e baixa de árvores, limpeza de bocas de lobo, reposição de tampa de bueiros, tapa-buracos, limpeza de calçadas, substituição de meios-fios, desobstrução de valas para o escoamento de água e roçagem da grama, entre outras.

Servidores da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e da Administração Regional integram a força-tarefa.

Duas quadras, em especial, merecem mais cuidados segundo o administrador regional, Rubens Santoro: as QLs 14 e 28. Tratam-se de conjuntos residenciais que sofrem com o alagamento e a dificuldade de escoamento da água da chuva. E, enquanto as obras na galeria pluvial não chegam – a da quadra 14 já está sendo licitada -, as equipes do GDF Presente colocam a mão na massa. “Estamos fechando os trabalhos para passar uma estação tranquila. Entre servidores nossos e reeducandos da Funap são 16 nas ruas. E desde a semana passada estamos bem reforçados pelo GDF Presente”, comenta Santoro.

Na QL 14, três tampas de bueiros foram reconstruídas e cerca de 20 bocas de lobo foram revitalizadas. Os meios-fios da pracinha da quadra também foram todos substituídos por peças novas. No Parque Ecológico Bernardo Sayão, na QI 28, a missão principal foi a limpeza da área verde. Sessenta e quatro toneladas de entulho já foram recolhidas em apenas dois dias no local.

O Setor de Mansões Dom Bosco também foi atendido. O trecho entre as quadras 14 e 17 teve todas as árvores podadas,. Também foi feita a limpeza de duas enormes valas onde há o escoamento de água.

“Temos uma galeria de águas pluviais muito antiga, que não suporta mais o fluxo”, explica o administrador regional. A vala da QL 6 também foi toda limpa pelos trabalhadores e a operação tapa-buraco entrou em ação nas QIs 13, 17, 25 e 28. As melhorias seguem até o final desta semana.

Asa Sul

Já a equipe do Polo Central Adjacente 1 finaliza o período de melhorias na avenida W3 Sul. Nessa segunda-feira (26), teve poda de árvores na quadra 712, próximo às residências. E mais uma rodada de limpeza de boca de lobos foi feita entre as quadras 512 Sul e 514 Sul. O saldo foi de 1 tonelada de lixo retirada e 18 bueiros revitalizados.

“Agradeço ao GDF por esse trabalho de prevenção e por desentupir essas bocas de lobo. Isso é indispensável nessa época de chuvas, já que todo ano as calçadas das lojas ficam alagadas e impraticáveis. Excelente iniciativa”, elogia o comerciante Gil Máximo, 52, dono de uma loja quadra 514.

A partir desta quarta-feira, o trabalho segue da 513 Sul até o início da avenida, reformando todo o sistema de escoamento da W3 Sul.

As informações são da FolhaPress