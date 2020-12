Força Conjunta: PMDF coordena a 5ª edição da Operação

PUBLICIDADE

Com o objetivo de aumentar a segurança viária, coibindo as infrações reiteradas e tirando de circulação veículos e condutores que ofereçam risco ao tráfego, a Polícia Militar do Distrito Federal por meio do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), irá coordenar a 5º edição da Operação Força Conjunta, no período de 22h desta sexta-feira (18) às 4h deste sábado (19). A ação irá contar com a participação do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, Departamento de Trânsito do Distrito Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

O foco é evitar as principais condutas que resultam em acidentes graves e que são cometidas reiteradas vezes por motoristas como embriaguez ao volante, falta de atenção e equipamentos obrigatórios ineficientes.

A proposta da operação batizada de Força Conjunta é manter a segurança do trânsito e prevenir acidentes. Ação ocorrerá com regularidade em vários pontos do Distrito Federal com periodicidade mensal e cada edição fica sob a coordenação de uma das quatro instituições integrantes.

Além de fiscalizar infrações de trânsito, como alcoolemia ao volante e direção perigosa, a operação visa combater crimes que envolvem o uso de veículos, em especial o tráfico de drogas, entorpecentes e apreensões de armas.