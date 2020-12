Foragido há 13 anos, PCDF prende homem procurado por estupro

PUBLICIDADE

Na manhã desta quinta-feira (24), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem, de 56 anos, que estava foragido desde 2007, quando foi condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão por estupro de vulnerável. A vítima do crime é a própria filha do suspeito.

Por meio da Operação Procurados, os policiais da 35ª DP localizaram o suspeito. O crime ocorreu em Sobradinho-DF, na própria residência em que o autor convivia com a menina, entre outubro de 2001 e outubro de 2002.

A vítima tinha 11 anos de idade quando os abusos começaram. A investigação foi conduzida pela Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Naquela época, o autor foi preso, mas foi-lhe concedido o direito de responder em liberdade.

Em 2007, o suspeito foi condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão e, desde então, se encontrava foragido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a PCDF, a Operação Procurados faz parte de uma ação contínua da 35ª DP que visa o cumprimento de mandados de prisão expedidos contra condenados, foragidos e procurados pela Justiça.