Foragido, Antônio Irineu Soares Júnior é mandante de homicídio

Por Guilherme Gomes

Antônio Irineu Soares Júnior, de 37 anos, é suspeito de ser um dos mandantes do crime de homicídio que aconteceu em 14/11/2019, no bairro Estância I, em Planaltina/DF, que vitimou Alexandre Manuel Rezende da Silva.



O suspeito é considerado foragido e denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 197 da Polícia Civil do DF. A divulgação da ocorrência é necessária para que a população ajude a policia na localização de Antônio Irineu