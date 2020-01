Fogo atinge Posto Comunitário da PMDF na Fercal

PUBLICIDADE 

Na madrugada deste sábado (4) o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para combater um incêndio que destruía um Posto Comunitário de Segurança (PCS) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na Fercal.

A unidade não tinha o mesmo funcionamento de antigamente e era usada como ponto de apoio da corporação. Ninguém ficou ferido mas o fogo destruiu o PCS completamente.

A corporação foi acionada durante a madrugada e, por volta de 4h30, conseguiram conter as chamas. Perícias do CBMDF e do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas e o caso será investigado pela 13ª Delegacia de Polícia (DP) de Sobradinho.