Flor da Cambuí deixa Brasília dourada no mês de Dezembro

250 mil árvores que adoram o clima de dezembro em Brasília, mês com maior incidência de chuva na cidade, aproveitam para florescer, dourando a capital com suas folhas amarelas.

Da Esplanada dos Ministérios à Avenida das Nações, a espécie, que se chama Cambuí, da um colorido muito especial e lindo à Brasília. A árvore pode atingir até 20 metros de altura. Seus galhos cheios de folhas amarelas chamam atenção de todos que passam.

Para florir, ela leva de três a cinco anos e dura apenas 60 dias após esse período. Por isso, vale a pena passear pelas ruas da capital e contemplar a beleza da Cambuí.

A aglomeração desta espécie tornou a via entre a Universidade de Brasília e o Setor de Embaixadas Norte ainda mais especial e linda. Perto dali, a Estrada Parque das Nações (EPN), também foi agraciada com o dourado da árvore.

Esse espetáculo foi admirado por horas pelo engenheiro paulista Rafael Santoro. Ao fazer escala na capital, ele resolveu aproveitar a manhã livre, entre o voo do Maranhão para São Paulo, para contemplar a beleza da cidade.

Apesar da curiosidade e da admiração pelo legado deixado por Oscar Niemeyer, o engenheiro se encantou com a beleza da árvore da espécie. “É, de fato, muito bela”, disse. Morador de Campinas (SP), ele lembra que na cidade que na sua cidade há um bairro que leva o nome da árvore.

A suavidade da beleza do Cambuí se sobressai até mesmo perto das belas, mas sóbrias, estruturas físicas dos prédios do sistema jurídico brasileiro, como a Procuradoria-Geral da República (PGR). O subprocurador da República Moacir Guimarães despacha no gabinete 504 do Bloco A, virado justamente para o jardim de Cambuí. “Sempre acho um tempinho para contemplá-las diariamente”, conta ele.

As árvores plantadas próximo à PGR ficam ainda mais chamativas graças ao tratamento dado pela Novacap. O tratorista Rafael Leite é responsável por limpar e aparar o mato em volta do caule delas, deixando ainda mais belo o contraste entre o verde o dourado.

Segundo o diretor do Departamento de Parques e Jardins da Novacap, Raimundo Silva, a intenção é disseminar a beleza que a árvore proporcionada para outros cantos do Distrito Federal. O viveiro da Novacap possui hoje 150 mil mudas que serão espalhadas por todas as regiões administrativas.

Mas nem só do intenso amarelo-dourado à moda Vincent Van Gogh, que oferece descontração e otimismo, vive a Cambuí. Como é muita alta, a árvore solta os galhos facilmente. Por isso, não é recomendado seu plantio em estacionamento.

Com informações de agências.