Flávia Arruda promete construção da Escola Classe 203, no Itapoã

PUBLICIDADE

O governador Ibaneis Rocha e a deputada federal Flávia Arruda (PL-DF) estiveram presentes na inauguração da Praça dos Direitos, no Itapoã, na manhã desta terça-feira (13). Flávia e Ibaneis prometeram melhorias à região.

Dentre as obras a beneficiar a população do Itapoã, Flávia prometeu recursos para tirar do papel a construção da Escola Classe 203. “Esse recurso eu já destinei e já está prontinho para começar [a obra]”. A instituição é uma das metas do atual governo para 2020.

A deputada também anunciou que vai destinar recursos para obras de pavimentação e instalação de sistema de esgoto e águas pluviais nas quadras 202, 203, 318, 366, 378 e 379. “O senhor [Ibaneis] pode contar com meus recursos e com recursos da bancada federal — e aqui eu falo em nome do deputado Júlio César [Republicanos-DF], que representa toda a bancada do Distrito Federal e sei que se empenha diretamente nessas obras”, afirmou Flávia.

Ibaneis comentou sobre outras ações a serem feitas. Além da construção de creches em todo o DF, sendo que algumas delas devem contemplar o Itapoã, o governador comentou que vai providenciar o alargamento da pista de atletismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nos foi feito o pedido do alargamento em três metros da pista de 100 metros, feito por uma criança que veio aqui. Zé Humberto [secretário de Governo] me disse que dá para fazer e será feito”, declarou o governador.

Praça dos Direitos

As declarações foram feitas durante cerimônia de inauguração da Praça dos Direitos. Assim como ocorre em Ceilândia, trata-se de um espaço do GDF para ações de saúde, esporte, educação, lazer, profissionalização, cultura e de promoção dos direitos humanos. O local conta com uma quadra poliesportiva, vestiários, duas salas de ginástica, pista de caminhada e um campo sintético.

Quem cuidará da Praça dos Direitos serão as secretarias de Educação, Saúde, Juventude, Esporte e Lazer, e Cultura e Economia Criativa, além da Administração Regional do Itapoã.

Estiveram presentes na solenidade de inauguração o administrador regional do Itapoã, Marcos Cotrim, o presidente da Codhab, Wellington Luiz, o deputado distrital Rafael Prudente, o presidente da JC Gontijo, José Celso Gontijo, dentre outros.