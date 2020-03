Flamengo promove ação social em escola no DF

PUBLICIDADE 

Na tarde desta terça-feira (10), véspera do jogo entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil pela Taça Libertadores das Américas, o Vice-Presidente de Embaixadas e Consulados da Nação Rubro Negra, Maurício Roberto, e o ex-goleiro Raul Plassmann foram até a Escola Mão Amiga, no Distrito Federal (DF), para realizar uma ação social. A instituição faz parte de um projeto filantropo do colégio Everest. A iniciativa da visita surgiu por intermédio da Diretora de Transformação Social da escola, Ana Carolina Gauche.

Maurício e Raul entregaram uma camiseta oficial do time para que a escola faça rifa e arrecade fundos para dar continuidade no projeto. Durante a visita, o vice-presidente conversou com os alunos e explicou a importância dos estudos na vida dos atletas, citando grandes nomes do atual elenco do Flamengo, como Gabigol. A presença dos representantes do time causou uma onda de tietagem tanto das crianças como dos adultos, principalmente os que presenciaram a conquista do mundial de 1981.

Maurício explica que a parceria entre o Flamengo e a Escola Mão Amiga se dá, majoritariamente, pelo bom trabalho realizado por Ana Carolina e a equipe que compõe o projeto social. Segundo o representante do Flamengo, a instituição vai além dos campos e pretende se envolver em ações como a da escola. Ele enfatiza, ainda, que tudo que as embaixadas puderem fazer para ajudar, será sempre uma ótima ideia. “É o Flamengo sendo um clube cidadão, o Flamengo sendo Flamengo” ressalta o vice-presidente do time.