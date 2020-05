Fiscalização por uso de máscaras no DF começará em 11 de maio

PUBLICIDADE 

Após adiar a reabertura do comércio local, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, informou nesta quinta-feira (7) que, a partir da próxima segunda (11) o Governo do Distrito Federal (GDF) começará a fiscalizar o uso de máscaras pela população.

A determinação do uso do equipamento de proteção foi publicada ainda em abril e está em vigor desde o dia 30 mas, até então, não havia determinação para penas caso a ordem seja descumprida em ambientes coletivos.

O decreto determina que as máscaras sejam usadas em todos os espaços públicos, vias, paradas de ônibus, transporte público coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. Caso haja descumprimento da norma, o cidadão poderá receber multa de R$ 2 mil, uma advertência e responder por crime de infração de medida sanitária (com prisão entre um mês e um ano).