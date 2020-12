Fiscalização mira em shoppings

PUBLICIDADE

Catarina Lima e Pedro Marra

Até o dia 24 de dezembro a Vigilância Sanitária do Distrito Federal realizará operações nos shoppings e demais estabelecimentos comerciais do Distrito Federal para coibir qualquer tipo de aglomeração e o descumprimento de medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus.

Dois shoppings na Asa Norte e no Guará foram vistoriados pelos fiscais da Diretoria de Vigilância Sanitária (Divisa) na tarde deste domingo (20). As praças de alimentação estavam lotadas e precisaram ser interditadas. No shopping da Asa Norte, também foi preciso interditar dois restaurantes que funcionam fora do espaço gourmet, e que não seguiam os protocolos sanitários vigentes. Neste mesmo espaço comercial, um hipermercado foi autuado por não aferir a temperatura dos colaboradores e não haver distanciamento adequado de mesas na área do café.

Dos estabelecimentos visitados de quinta-feira até o último sábado, três foram autuados, sendo um shopping e uma casa lotérica em Taguatinga e a praça de alimentação no Plano Piloto. A multa para descumprimento das medidas sanitárias varia entre R$ 2 mil e R$ 2 milhões.

A fiscalização também aconteceu nos bares restaurantes neste final de semana. Sessenta estabelecimentos de Samambaia foram visitados. Destes, seis foram autuados em dois interditados.

Alguns centros de compra afirmam que estão seguindo as orientações sanitárias estabelecidas, evitando aglomerações. O Conjunto Nacional, shopping de mais fácil

acesso do DF – localizado na região central da cidade –, informou que reforçou suas equipes para garantir que os protocolos de higiene e segurança sejam cumpridos.

DF tem 409 novos casos

O Distrito Federal registrou, no fim da tarde de ontem, mais 409 casos do novo coronavírus. Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde, a capital federal atingiu a marca de 244.243 diagnósticos positivos para a doença. O levantamento mostra, também, que a capital federal possui 233.435 pessoas recuperadas (95,6% dentre todos os casos confirmados).

No total, Brasília tem 4.145 óbitos causados pelo vírus, o que resulta em 1,7% de letalidade da doença, porcentagem que calcula a proporção de óbitos sob o total de casos confirmados.

O Resumo Diário de Óbitos, feito pela Secretaria de Saúde, informou mais sete mortes notificadas devido à doença.