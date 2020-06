Fiscalização em Ceilândia, Sol Nascente/ Pôr do Sol e Estrutural

PUBLICIDADE 

Uma operação integrada de conscientização e fiscalização será realizada nas Regiões Administrativas de Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol e Estrutural a partir desta segunda-feira (8), em decorrência do Decreto nº 40.872, publicado sábado (06).

O documento estabelece a suspensão de atividades não essenciais, como atendimento ao público em shoppings centers, feiras populares e estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, do funcionamento de parques e a prática de cultos ou missas de qualquer credo ou religião nas três cidades. Desta forma, até a próxima quarta-feira (10) as equipes irão percorrer as áreas urbanas e rurais das regiões.

Observou-se que a taxa de isolamento social diminuiu e os números de casos aumentaram nessas cidades. A ação tem caráter educativo para conscientizar a população, com mais de 100 servidores de 14 instituições, órgãos e agências do governo. Eles verificam se as medidas sanitárias, horários de funcionamento e distanciamento social estão sendo cumpridas.

As ações começaram em abril e já percorreram todo o Distrito Federal. Neste momento, foi preciso reforçar a conscientização e fiscalização da obrigatoriedade do uso de máscaras, funcionamento de atividades econômicas e cumprimento das medidas do GDF.

“Esta ação é de extrema importância para redução dos casos nestas regiões, pois o número de casos tem aumentado. Portanto, é importante a adoção dessas de medidas sanitárias por parte do Governo do Distrito Federal para minimizar a proliferação do vírus causador da Covid -19. O planejamento das ações foi feito de forma integrada com representantes de todos os órgãos envolvidos para otimização dos meios disponíveis e utilização de dispositivos legais de cada instituição”, explicou o secretário de Segurança, o delegado Anderson Torres.

O subsecretário da subsecretaria de Operações Integradas (Sopi), da SSP/DF, coronel Cristiano de Oliveira Souza, explicou que maioria das pessoas na abordagem acatam as recomendações. As exceções estão relacionadas às atividades comerciais realizadas por ambulantes. “Não é uma tarefa fácil, porque é recorrente retirar os ambulantes e depois eles voltarem. Mas em 99% das ações têm sido como o esperado e com resultados favoráveis”, afirmou o subsecretário.

Segundo a Secretaria DF Legal, a fiscalização da manhã foi tranquila. Os números parciais da operação são três interdições no Sol Nascente/ Pôr do Sol, uma na Estrutural de estabelecimentos que não estão autorizados a funcionar. O vigilante Armindo Rodrigues disse que as pessoas em Ceilândia não estão respeitando as orientações. “Isso é tão sério. Mas com esse pente fino do governo vai melhorar”, afirmou o vigilante.

Outro morador da região, Vinicius Brito comentou que as pessoas estão encarando a quarenta como férias, por isso muitos casos. “É importante voltar a fechar os serviços que não são essenciais, se não houver uma conscientização por parte das pessoas virão medidas mais duras por aí”, completou Brito.

Força-tarefa

Sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), participam da Operação as forças de segurança – Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Detran/DF – e servidores da Saúde, DF Legal, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Departamento de Estradas e Rodagens (DER/DF), Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) e administrações regionais das cidades. Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle – SUFISA e as secretarias Executiva das Cidades SECID, de Agricultura (SEAGRI), e de Economia do Distrito Federal (SEEC – Receita-DF). Todos integrados em reunir esforços nos eixos de segurança, fiscalização e prestação de serviços públicos.

Com informações da Agência Brasília

