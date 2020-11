Fiscalização do DF Legal apreende mercadorias de ambulantes

PUBLICIDADE

Auditores da Secretaria DF Legal realizaram, neste sábado (14) fiscalizações do comércio ambulante em três regiões administrativas. Foram apreendidos diversos produtos, entre gênero alimentícios, espelhos, entre outros.

No Guará, os auditores foram a QE 07 e realizaram a apreensão de uma tenda, espelhos de diversos tamanho, produtos cosméticos e garrafas com bebidas alcoólicas.

Já na quadra 803 do Recanto das Emas uma banca foi apreendida com seus produtos. Entre eles abacaxi, uva, lichia, morando e banana.

“É importante que os ambulantes procurem as administrações regionais ou a Secretária das Cidades para se regularizar. Com isso se evita que a fiscalização multe e apreensão as mercadorias”, destaca o Secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira.

Na EpIa também foram apreendidas frutas e diversos gêneros limenticios. Todos os itens foram levados ao depósito da DF Legal, onde aguardaram a retirada por seus donos, mediante a apresentação de documentação.