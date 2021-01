Fiocruz vai entregar 100,4 milhões de doses da vacina de Oxford ao SUS neste semestre

PUBLICIDADE

O diretor do laboratório Bio-Manguinhos, que produz as vacinas da Fiocruz em escala industrial, Maurício Zuma, afirmou que o órgão terá capacidade de produzir 1,3 milhão de doses diárias e entregará até 100,4 milhões de doses no primeiro semestre deste ano. A explicação aconteceu um encontro entre o diretor e a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), em encontro para debater a vacina Oxford/AstraZeneca, na noite desta quarta-feira (20)

Na audiência pública, Zuma destacou que o laboratório foi escolhido pela AstraZeneca para fazer a produção, distribuição e incorporação da tecnologia da vacina de Oxford devido à sua infraestrutura, capacidade e experiência acumulada em 44 anos. Ele citou a eficácia de 70,4%, que sobe até 82% após a segunda dose, e a segurança da vacina Oxford na prevenção da Covid-19, ao alegar que não houve nenhum caso grave ou hospitalização dos voluntários que tomaram a vacina, a qual necessita de armazenamento entre 2ºC e 8ºC, a mesma da rede de frios do SUS.

Ainda de acordo com Zuma, as instalações estão prontas para receber da China o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), necessário para produção das doses do imunizante. Por contrato de transferência de tecnologia, o IFA será totalmente produzido em Bio-Manquinhos no segundo semestre, adiantou o diretor.

Oportunidades

Emocionada, a presidente da Comissão, deputada Arlete Sampaio (PT), disse que são “as nossas instituições públicas que vão salvar o País”, ao acrescentar que “é muito triste perceber tantas oportunidades que estão sendo prejudicadas por uma visão míope e negacionista”. Por sua vez, o deputado Leandro Grass (Rede) agradeceu aos cientistas, pesquisadores e funcionários do Bio-Manguinhos e da Fiocruz pelo esforço para salvar vidas. Ele enfatizou que a transparência do campo científico deveria estar na base do governo nas negociações entre laboratórios e instituições. Para Grass, “não dá para o DF ficar a reboque do governo federal”, ao contrário, deveria acelerar as tratativas para adquirir lotes de vacina. Também relatou a “situação dramática” pela qual passa o País o deputado Fábio Felix (PSOL), presidente da Comissão Especial de Vacinação da CLDF. Ele conclamou os pares a uma manifestação coletiva para que o governo do DF tenha uma atuação mais firme no processo de vacinação. Nesse sentido, o deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos), que é relator da Comissão Especial de Vacinação, anunciou que a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) criou hoje (20) um comitê de acompanhamento das vacinas no intuito de defender a autonomia dos estados para adquirir as vacinas diretamente dos laboratórios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esforços coordenados

Ao responder aos questionamentos feitos pelos parlamentares, Maurício Zuma opinou que os esforços dos estados e do DF devem ser coordenados com o programa nacional de imunizações para que não haja dificuldades e complicações quanto à farmacovigilância, devido às diferenças entre as tecnologias das vacinas e os espaçamentos entre as doses, entre outras variáveis.

Ele esclareceu ainda que a AstraZeneca é a empresa responsável pela remessa do IFA ao Brasil e o atraso no envio desta matéria-prima, nesta semana, se deveu à burocracia. Por outro lado, ele acredita que até o final de abril cerca de 50 milhões de doses serão entregues ao Ministério da Saúde, conforme o planejado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também participaram da audiência a presidente do Conselho de Saúde do DF, Geovânia Rodrigues; a presidente da Associação dos Odontólogos de Brasília, Luciana Bezerra; o presidente do Sindicato dos Médicos do DF, Gutemberg Fialho, entre outros representantes de entidades da área.

Coronavac

Arlete Sampaio anunciou que a CESC debaterá, ainda neste mês, a CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório SinoVac em parceria com o Instituto Butantã. Segundo a Secretaria da Saúde, o DF recebeu, até o momento, 106.160 doses da vacina Coronavac, que vão imunizar cerca de 53 mil pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da CLDF