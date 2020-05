Fim da festa: PMDF apreende arsenal e acaba com aglomeração

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar (PMDF) deu fim a uma festa com cerca de 50 pessoas na tarde de quinta-feira (7), no setor Alexandre Gusmão, no Incra 09 (Ceilândia). Além de cessar a aglomeração — em tempos de pandemia de coronavírus — os militares aprenderam quatro armas e cerca de 400 munições.

Os militares tomaram conhecimento de que ocorria uma festa em um comércio de bebidas na região. Chegando ao local, os policiais viram um dos suspeitos correr para os fundos do estabelecimento. Com ele, havia uma pistola glock com um carregador.

Em seguida, os policiais abordaram todos os presentes, além de fazer busca nos carros da festa. No interior de uma Toyota Hilux, foi encontrada uma pistola calibre 380 e uma caixa com 153 munições intactas e 78 deflagradas, além de três carregadores e um coldre.

Em outro carro, um Hyundai i30, havia outra pistola calibre 380, 157 munições, dois carregadores e um coldre.

Os policiais ainda revistaram um Fiat Strada que circulava nas redondezas. No veículo, havia mais uma pistola caibre 380, nove munições, um carregador e R$ 1,2 mil em espécie.

O vídeo abaixo mostra as pessoas aglomeradas e os diversos carros na residência:

Seis pessoas foram levadas à 24ª Delegacia de Polícia (Setor O), mas apenas dois foram presos em flagrante; outros quatro foram liberados. As armas foram apreendidas.