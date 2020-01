Filha que mantinha mãe em estado vegetativo em casa paga fiança e é liberada

PUBLICIDADE 

Após uma denúncia feita pelo médico chefe da equipe do Núcleo de Atendimento Domiciliar (NRAD) do Hospital Regional de Taguatinga, na última terça-feira,14, uma idosa de 69 anos, que não teve o nome divulgado por resguardo, foi encontrada dentro de sua residência, em Taguatinga, em péssimas condições e aparentando sinais de maus tratos. A vítima vivia junto com a filha que foi presa em flagrante e autuada nos crimes de omissão de socorro, exposição de perigo e apropriação do dinheiro mensal que a mãe recebia no valor de 3.900 reais.

A vítima vive em estado vegetativo há cerca de 10 anos, sob os cuidados da única filha Flávia Cristina Marsal, 38. O Estado fornecia, gratuitamente, para os cuidados da vítima alimentação, feita por meio de sonda, e fraldas. A vítima recebia ainda um valor referente a sua aposentadoria no valor de R$ 3.900 reais, que a filha utilizava, para benefício próprio, como não tinha gastos com a mãe.

Em seu depoimento para a polícia Flávia informou que usava o dinheiro que a mãe recebia para comprar roupas e recentemente um celular. Além disso, ela afirmou colocar o dinheiro em uma poupança, que no momento tem apenas 50 reais, para fazer um funeral digno para a mãe.

“O que nos surpreendeu foi a frieza com que ela falou sobre usar o dinheiro para fazer o funeral para a mãe, como se ela não tivesse entendendo as questões de humanidade e cuidados com a mãe”, afirmou a delegada-chefe da Delegacia Especial De Repressão Aos Crimes Por Discriminação Racial, Religiosa Ou Por Orientação Sexual Ou Contra A Pessoa Idosa Ou Com Deficiência (Decrin), ngela Maria dos Santos, em coletiva de imprensa na tarde de ontem.

Além disso, quando questionada sobre a possibilidade de contratação de uma cuidadora para a mãe Flávia afirmou que não contratou ninguém porque sempre vê notícias de maus tratos a idosos com esses tipos de serviços.

Também durante coletiva de imprensa realizada na tarde de hoje, a delegada-chefe da Decrin, informou que a autora do crime foi presa em flagrante e foi autuada nas penas dos Artigos 97, 99 e 102 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03)., e foi liberada, mediante a fiança de R$ 2.500 reais, ainda na terça-feira. “As penas, infelizmente, são muito curtas. Cada uma entre seis meses e um ano. Todas sujeitas a fiança. Encaminhamos a denúncia para o Ministério Público e o caso segue em investigação”. Caso a vítima venha a óbito, as penas da filha podem ser agravadas.

Condições precárias

A situação em que os policiais encontraram a casa era de abandono e segundo a delegada do Decrin, muitos policiais, com anos de atividade, não conseguiram permanecer no local por muito tempo quando chegaram ao local. O estado em que a vítima estava era uma situação de “cadáver vivo”, de acordo os policiais no local.

A idosa não tinha dentes, estava muito magra e desnutrida, trajando apenas uma fralda, que estava suja de urina e fezes, e estava coberta com um lençol velho. Além disso, ela tinha diversas feridas (escaras) abertas pelo corpo, inclusive uma delas com exposição do pulmão, razão pela qual foi levada pela ambulância para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), tendo o médico informado que iria se submeter a uma cirurgia imediatamente devido à gravidade da ferida. Até ontem, a idosa seguia internada em estado grave no HRT.

De acordo com a delegada, no final do ano passado houve uma primeira denúncia anônima, sobre maus tratos contra a vítima, mas que quando a perícia chegou no local não identificou nada anormal nas condições em que a vítima estava. Além disso, o Núcleo de Atendimento Domiciliar (NRAD) do Hospital Regional de Taguatinga, responsável pela denúncia de terça-feira, fazia visitas frequentes na casa e não tinha notado nada anormal nos cuidados da vítima anteriormente.