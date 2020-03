Feto abortado é encontrado às margens da DF 005

PUBLICIDADE 

Um feto abortado foi encontrado às margens da DF 005, na última sexta-feira (13). Uma equipe de agentes foi ao local, que fica ao lado do entroncamento que dá acesso ao Paranoá, e encontrou também, jogados ao chão, pedaços de pau de canela, calcinha e roupas sujas de sangue.

Uma mulher, suspeita, que estava próxima ao local dos fatos foi encaminhados à DP. Além disso a polícia periciou a cena, onde encontrou diversos objetos e notas fiscais.

De acordo com o primeiro sargento da polícia, que estava próximo ao local, uma mulher entrou no banheiro de uma lanchonete de calça e saiu de vestido. Um homem então abordou a equipe policia e relatou que havia um feto no meio da rua.

Após ir ao local averiguar, os agentes perguntaram a mulher se havia nela algum sangramento e ela comentou estar menstruada. No entanto, foi encontrado com a suspeita uma faca, uma garrafa, provavelmente usada para fumar crack, a calça e uma garrafa de cachaça.

De acordo com o rapaz que procurou a polícia para informar o caso, ele estava andando pela rua quando encontrou o feto. Imediatamente voltou e chamou os policiais para ver o corpo na rua.

Posteriormente a mulher foi descartada como suspeita do crime.

O IML recolheu o corpo do local.