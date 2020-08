Festa da goiaba volta com Drive-Thru em Brazlândia

PUBLICIDADE

Nos dias 14, 15 e 16 de agosto a 5ª Festa da Goiaba acontecerá de uma nova forma em Brazlândia. Por meio de um drive-thru, os visitantes poderão aproveitar shows com ingressos limitados, disponíveis no site Sympla. A entrada será gratuita.

Doces, geléias, licores, bolos e tortas são alguns dos produtos feitos a base da goiaba pelos produtores das áreas rurais de Brazlândia. O público também poderá conferir o espaço FloraBraz, com flores e plantas ornamentais produzidas no DF. São diversas espécies de plantas, artesanato, materiais para jardinagem e equipamentos para cultivo.

A visitação será por ordem de chegada dos veículos, com direito a uma área restrita e individual ao ar livre, obedecendo todas as regras de segurança, como o uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura e disponibilização de álcool 70%. A festa é uma iniciativa da Associação dos Artistas de Sobradinho e Entorno (Artise) e da Associação Rural e Cultural de Alexandre de Gusmão (Arcag), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), a Administração Regional de Brazlândia e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

A região de Brazlândia abriga atualmente 90 produtores de goiaba, ocupando 300 hectares e com produtividade de 30 toneladas por hectare. Em 2019, a produção da fruta chegou a 9 mil toneladas, sendo as do tipo Pedro Sato, Sassaoka e Paluma as mais comuns cultivadas no DF.

Shows

Para comemorar os cinco anos da festa, estão confirmados shows das duplas sertanejas Roni e Ricardo (sexta) e Roniel e Rafael (sábado). O encerramento ficará por conta do grupo Forró Boys (domingo), que conquistou o Brasil com o hit Acabou. O espaço tem capacidade máxima para aproximadamente 500 veículos, por isso, os ingressos devem ser retirados com antecedência pelo site Sympla. Assim como em todo o evento, a circulação de pessoas está proibida, no entanto, os visitantes poderão descer do carro somente dentro da área destinada a cada veículo.

Serviço

5ª Festa da Goiaba

Data: 14, 15 e 16 de agosto de 2020

Horário: sexta, abertura às 17h e show às 20h; sábado e domingo, visitações das 9h às 17h e shows das 19h à 0h

Local: Associação Rural e Cultural de Alexandre de Gusmão (Arcag)

Endereço: BR-080, quilômetro 13, Brazlândia

Atrações: Roni e Ricardo (sexta, 14), Roniel e Rafael (sábado, 15), e Forró Boys (domingo, 16)

Com informações da Agência Brasília