Festa acaba com cinco presos, uma adolescente, drogas e armas apreendidas

Uma equipe da policia militar recebeu denúncia sobre ocorrência no Módulo 18, do setor Mestre D’Armas, em Planaltina. No local haviam várias pessoas na festa postando nas redes sociais armas e drogas que estariam com os participantes.

Várias equipes do Gtop e demais policiais militares realizaram a intervenção na festa, momento em que diversas pessoas começaram a correr em várias direções e pulando muros com intuito de se evadirem das abordagens policiais. Na festa foram presos três pessoas, uma delas com uma porção de maconha, outra com 27 comprimidos de rohypnol e oito porções de cocaína e a última com uma porção de maconha.

Dos que pularam o muro da residência, uma delas estava com três porções de maconha e também foi atacado pelo cão do vizinho (mordida na perna), outra com uma munição calibre 38 e uma pistola calibre 38 de fabricação caseira e a última em cima de um telhado com uma pistola de air soft, uma garrucha de fabricação artesanal e uma espingarda calibre 22.

No interior da residência foram encontrados cerca de cinco litros de lança-perfume com uma menor de idade que foi conduzida à DCA e nas proximidades da casa foram localizadas 13 porções de maconha. Todos foram conduzidos à 16ª DP e la´foi constatado que um deles tinha um mandado de prisão em aberto.

Com informações da PMDF