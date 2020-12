Feriado do Ano Novo: veja o que abre e fecha no DF

PUBLICIDADE

Serviços e empresas públicas do Distrito Federal vão alterar o horário de funcionamento nos dias 31 de dezembro deste ano e 1º de janeiro de 2021. Então fique atento para a mudança não afetar sua comemoração. Confira abaixo os horários.

Saúde

Em 31 de dezembro, os ambulatórios dos hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionarão das 8h às 14h. Já o Hemocentro funcionará das 7h às 12h. As farmácias do Componente Especializado (Alto Custo) na Asa Sul, Ceilândia e Gama funcionarão até às 14h. As emergências dos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) vão funcionar 24h.

No dia 1º de janeiro haverá funcionamento 24h nas emergências dos hospitais e UPAs.

Transporte público

Na quinta-feira (31), véspera de Ano-Novo, os ônibus do transporte público coletivo do DF circularão com tabela horária de dia útil. Contudo, as operadoras deverão reforçar a quantidade de viagens entre 14h e 16h, devido ao aumento do fluxo de passageiros após o fim do expediente do GDF e o fechamento de lojas e shoppings.

Na sexta-feira, 1º de janeiro, os ônibus circularão com a tabela horária de feriado, que é igual à de domingo. Os horários e itinerários podem ser visualizados aqui.

Metrô

No dia 31, o funcionamento será das 5h30 às 20h. Em 1º de janeiro, das 7h às 19h.

Corpo de Bombeiros

Trabalha em regime de escalas de 24 horas, sem interrupção. Expediente administrativo no dia 31 de dezembro das 7h às 13h.

Polícia Militar

No dia 31 de dezembro a Polícia Militar funcionará normalmente tanto na área operacional quanto na administrativa. Em 1º de janeiro haverá o serviço operacional normal, com o reforço de policiais em escala extra nas ruas.

Defesa Civil

Em 31 de dezembro o expediente administrativo funcionará até as 14h. Após este horário, segue em regime de plantão. No dia 1º de janeiro o funcionamento será em regime de plantão para atender todo o DF. Os acionamentos devem ser feitos via 199 ou, em caso de emergência, pelo 193.

Polícia Civil

As delegacias circunscricionais da PCDF funcionarão no feriado em regime de plantão ininterrupto de 24h. São elas: 1ª DP, 2ª DP, 3ª DP, 4ª DP, 5ª DP, 6ª DP, 8ª DP, 9ª DP, 10ª DP, 11ªDP, 12ª DP, 13ª DP, 14ª DP, 15ª DP, 16ª DP, 17ª DP, 18ª DP, 19ªDP, 20ª DP, 21ª DP, 23ª DP, 24ª DP, 26ª DP, 27ª DP, 29ª DP, 30ª DP, 31ª DP, 32ª DP, 33ª DP, 35ª DP e 38ª DP.

Também funcionam em regime 24h as duas delegacias de Atendimento à Mulher (Deam 1 e 2) e as duas delegacias da Criança e do Adolescente (DCA 1 e 2). A Delegacia Eletrônica também funciona todos os dias, 24h: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/delegacia-eletronica

Banco de Brasília (BRB)

As agências estarão fechadas em 31/12 e 1º/1.

CEB

As equipes de emergência e o teleatendimento vão funcionar em escala normal de trabalho, atuando 24 horas por dia.

As Agências de Atendimento continuam temporariamente fechadas devido às medidas de prevenção ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Na Agência Digital (agenciadigital.ceb.com.br) e no aplicativo para smartphones “CEB Distribuição” muitas funções, como informar falta de energia, imprimir 2ª via de fatura e pedido de religação de energia, estão disponíveis, 24 horas por dia, sem fila de espera, para facilitar e dar conforto a todos.

SLU

No dia 31 a coleta convencional ocorrerá normalmente. Nos casos em que ela normalmente é feita no período noturno (das 19h às 3h), será antecipada com início a partir das 14h para permitir que os trabalhadores sejam liberados mais cedo. No dia 1º de janeiro a coleta convencional ocorrerá normalmente no horário usual. Não haverá coleta seletiva nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Já a varrição da área central será feita em regime de plantão nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, como já ocorre aos domingos e feriados.

O Aterro Sanitário funciona normalmente nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Já a Unidade de Recebimento de Entulho (URE) funciona no dia 31 em horário normal e fecha no dia 1º de janeiro.

Caesb

No dia 31 de dezembro o expediente presencial será das 8h às 14h. No dia 1º de janeiro, em razão do feriado, não haverá expediente, mas as equipes de manutenção seguem trabalhando em regime de plantão. Não haverá atendimento nos postos do Na Hora. O atendimento remoto, Agência Virtual, App, Site e telefone 115 funcionam ininterruptamente.

A Caesb reitera que, por meio dos canais virtuais, é possível solicitar revisão ou segunda via de contas, alteração de titularidade e vencimento, consumo de água, consulta de protocolos, parcelamento de débitos, 1ª ligação de água, autoleitura, ressarcimento de danos, alteração do titular ou do vencimento da conta, religação de água, débitos, manutenção de redes, além de serviços comerciais como análise de contas, atualização de cadastro e religação.

Site oficial:

https://www.caesb.df.gov.br/

Para baixar o aplicativo da Caesb no celular:

– IOS:

https://apps.apple.com/br/app/caesb-autoatendimento/id1003831993

– Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.df.caesb.mobile

DER/DF

O funcionamento dos setores de atendimento ao cidadão na sede (multas, protocolo e Ouvidoria presencial) será até as 12h no dia 31 de dezembro. Em 1º de janeiro não haverá atendimento. O Eixão do Lazer funcionará normalmente no dia 1º de janeiro.

As operações do DER no dia 31 de dezembro serão realizadas pela manhã, até as 12h. Em 1º de janeiro não ocorre operação, incluindo as reversões de vias, por conta do feriado nacional.

Detran

No dia 31 de dezembro, a partir das 14h, será ponto facultativo. Em 1° janeiro, definido como feriado nacional, todas as unidades do Detran-DF estarão fechadas. Nesta data, as equipes de fiscalização e engenharia de trânsito atuarão em escala especial de trabalho. O Detran informa que em 1º de janeiro haverá o funcionamento normal da Rua do Lazer na avenida W3 Sul e no Paranoá.

Na Hora, Procon e Conselhos Tutelares

As unidades do Na Hora, Procon e Conselhos Tutelares não funcionam nos feriados. No dia 31 de dezembro, o expediente será reduzido, até as 14h. No dia 1º de janeiro não haverá expediente.

No entanto, os conselheiros tutelares ficam de sobreaviso para atender demandas urgentes registradas pela CISDECA. A Central telefônica funciona de segunda à sexta, das 18h às 8h; sábado, domingo e feriados, 24h, pelos telefones (61) 3213-0657 / 3213-0763 / 3213-0766

Ceasa

Em 31 de dezembro, o Varejão funcionará das 4h30 às 12h. No dia 1º de janeiro estará fechado.

DF Legal

O atendimento ao público no dia 31 de dezembro será até as 12h. Em 1º de janeiro, a fiscalização será feita em esquema de plantão.

Restaurantes Comunitários

Fecham em 31 de dezembro e reabrem em 2 de janeiro de 2021

Cras e Creas

Fecham a partir das 14h de 31 de dezembro e retornam em 4 de janeiro de 2021

Unidades de Acolhimento e alojamentos provisórios

Funcionam normalmente

Jardim Botânico

Aberto até as 12h no dia 31 de janeiro e fechado em 1º de janeiro.

Zoológico

O Jardim Zoológico funcionará nos dias 31/12 e 1/1, de 9h às 17h. A entrada no parque é permitida somente até as 16h, mas a bilheteria funciona até as 17h para a venda de ingresso para os outros dias. O ingresso custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).

O Zoo recebe os visitantes de acordo com todos os protocolos de segurança e trabalha com a rotatividade do público aos finais de semana. Na medida em que as pessoas saem, os outros visitantes que aguardam podem entrar, de acordo com o limite máximo de 1.500 pessoas dentro do parque.

Mirante da Torre de TV

No dia 31 de dezembro o Mirante da Torre de TV estará fechado. No dia 1º de janeiro, funcionará das 12h às 18h.

Cultura

Os espaços administrados pela Secretaria de Cultura não funcionam às quintas-feiras, logo estarão fechados em 31 de dezembro Na sexta-feira, 1º de janeiro, eles também estarão fechados.

No sábado (2) e no domingo (3), estarão abertos para visitação o Museu Nacional da República, o Centro Cultural Três Poderes, o Memorial dos Povos Indígenas e o Museu Vivo da Memória Candanga. O Museu da República funcionará das 10h às 16h. Os demais, das 9h às 15h.

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informa que todos os parques, sob sua administração, estarão funcionando normalmente em 31 de dezembro e 1ª de janeiro de 2021.

No momento, os eventos seguem suspensos e a única medida obrigatória é o uso de máscara. Ainda assim, funcionários dos parques estão atentos para orientar os frequentadores em caso de aglomeração.

Segue a lista com os horários de funcionamento dos parques que estão abertos ao público:

Parque Recreativo do Gama

Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Distrital das Copaíbas

Horário de funcionamento: 8h às 18h

Monumento Natural Dom Bosco

Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico do Paranoá

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Sucupira

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias 6h ás 20h

Parque Ecológico do Lago Norte

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico da Asa Sul

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 20h

Parque Ecológico Olhos d’água

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias portão principal 5h30 – 20h e portões laterais 6h – 18h.

Parque Ecológico Ezechias Heringer

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 22h

Parque Ecológico de Águas Claras

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 5h às 22h

Parque Ecológico do Riacho Fundo

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Areal

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Veredinha

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 22h

Parque Ecológico Cortado

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Três Meninas

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 7h às 18h

Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Península Sul

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 22h

Com informações da Agência Brasília